Conferenza stampa Allegri: «Entusiasta di essere tornato al Milan! Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions»

Conferenza stampa Allegri: ecco le prime dichiarazioni del nuovo tecnico del Milan, al ritorno in rossonero dopo 11 anni

Il nuovo tecnico del Milan, Massimiliano Allegri, si presenta in conferenza stampa per la nuova stagione rossonera. Milannews24, a partire dalle 13, ha seguito la diretta LIVE. Ecco le sue prime dichiarazioni:

RITORNO – «Da quando sono arrivato, abbiamo iniziato a lavorare assieme con direttore e società. Per ottenere i risultati bisogna essere un blocco unico, avendo responsabilità di fronte ad un club importante come il Milan. Condividiamo quotidianamente con la dirigenza le dinamiche. Stamattina abbiamo fatto il primo allenamento, oggi pomeriggio l’altro. Inizia questa fantastica avventura: sono molto contento e molto entusiasta. E con tanto entusiasmo sono tornato qui al Milan».

IN QUESTI 15 ANNI HA VINTO PIU’ DEL MILAN – «Io non ho vinto, ma cerco di mettere in condizione i giocatori di poter far avere soddisfazioni importanti. Ma ci deve essere la società a sostegno, deve essere un blocco unico. Io credo che la rosa del Milan sia un’ottima rosa. Ci sono giocatori valore, la società e il direttore sta monitorando tutte le varie situazioni. Importante arrivare al 31 agosto nelle migliori condizioni, iniziando a lavorare per far sì che i primi sei mesi creino le basi per arrivare a marzo nelle migliori condizioni. Perché poi a marzo si decidono le stagioni. Intanto c’è subito un dentro o fuori col Bari ad agosto e da lì partiremo».

RICORDI ROSSONERI – «Da quando sono entrato nella cinque, la camera di Milanello, ho provato una emozione perché è un numero fortunato. Ho lavorato quattro anni al Milan, ricordo Berlusconi e Galliani che mi hanno fatto vincere loro e i giocatori».

STAGIONE – «Intanto cominciamo ad allenarci. Io credo che bisogna iniziare la stagione con grande entusiasmo, passione, lavoro, senso di responsabilità per creare i presupposti per essere a marzo nelle migliori condizioni per poter raggiungere gli obiettivi a fine stagione. Il primo obiettivo è che il Milan torni a giocare la Champions. A marzo bisogna essere in quelle posizioni».

