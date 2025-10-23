Conferenza stampa Allegri: «Nkunku a disposizione, Loftus-Cheek lo valutiamo. Vincere per avvicinare la quota Champions. Partita in Australia? L’importante è questo»

Conferenza stampa Allegri alla vigilia di Milan Pisa. Il tecnico dei rossoneri ha parlato della situazione infortuni, ma non solo. Le sue parole

Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani sera a San Siro contro il Pisa. Il tecnico rossonero ha analizzato il momento della squadra, le scelte di formazione e gli obiettivi stagionali, fissando l’attenzione sulla crescita collettiva e sulla corsa alla Champions League.

MILAN-PISA – «Domani sarà una partita complicata, il Pisa ha sempre fatto bene lottando e creando occasioni, facendo gol. È una squadra fisica che se non affrontiamo nel giusto modo ci può creare difficoltà. Poi dobbiamo sfatare il tabù della neopromossa, che quest’anno con la prima ci abbiamo perso».

A CHE PUNTO E’ IL MILAN – «Non lo so se siamo avanti o indietro, so solo che lavoriamo tutti i giorni. Ho ereditato una squadra con giocatori importanti, poi la società ha fatto bene sul mercato. Domani dovremo essere bravi, rispettare il Pisa e cercare di fare tre punti».

SIMILITUDINI CON LA SUA JUVE E RICORDO DELL’ESPERIENZA A PISA – «Tutte le squadre sono diverse, anche la stessa da un anno all’altro. L’importante è finire bene, non cominciare. Noi siamo all’inizio e dobbiamo continuare a lavorare in silenzio. Pisa? Ci sono stato nel 1988-89, debuttando proprio contro il Milan, ricordo con grande affetto il presidente Romeo Anconetani. Sarebbe stato curioso vederlo oggi. È stata un’esperienza importante per me dove ho conosciuto persone straordinarie».

