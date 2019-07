Conferenza stampa Ancelotti: «Icardi? Ecco cosa ne penso» – VIDEO

Conferenza stampa Ancelotti da Dimaro: il tecnico del Napoli presenta la nuova stagione dei partenopei e commenta le voci su Icardi

Prima conferenza stampa stagionale per Carlo Ancelotti che da Dimaro risponde alle domande dei giornalisti presenti. Il tecnico partenopeo ha riservato una battuta anche sulle voci che vedono Icardi molto vicino al Napoli.

«Icardi è un ottimo giocatore, apprezzato da tutti, non solo da noi. E’ già importante l’accostamento, ma tutti sono ottimi giocatori quelli che ci avete accostato. Lozano, Rodrigo, non avete fatto quello di Ronaldo perchè non è sul mercato. Noi abbiamo come centravanti Mertens, che ha fatto molto bene, e un altro come Milik che ha fatto bene, gol, non con continuità ma veniva da due anni fermo e all’inizio ha giocato a singhiozzo ma ha segnato 20 gol senza rigori. Non mi focalizzerei su un profilo d’area, ma uno che migliora la qualità della rosa»