Conferenza stampa Andreazzoli: «Prima eravamo una sorpresa, ora abbiamo un’identità»

L’allenatore dell’Empoli Andreazzoli ha parlato alla vigilia della partita contro il Genoa

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro il Genoa.

IDENTITA – «Prima eravamo un po’ una sorpresa, ora siamo arrivati a avere un’identità nei confronti degli altri. Però è chiaro che non ci facciamo distrarre da classifica o dalle considerazioni, sappiamo di avere dei difetti e vogliamo eliminarli. In questo campionato i difetti li paghi facilmente, gli avversari sono bravi, la qualità è alta».

ARBITRI – «Tutto quello che dico è ininfluente, preferisco concentrarmi su quello che posso far fare di meglio alla mia squadra e aspettarmi che la barca vada pari, per ora non è stato così ed è molto sbilanciata».

GENOA – «Il pubblico di Marassi sarà un avversario in più ma sarà stimolante, dovrà essere una meraviglia giocare contro uno stadio così. Il Genoa si è riorganizzato ed è diventato solido e aggressivo, hanno preso coscienza delle sue forze. Non è una gara facile, diventa difficile perché entrare al Ferraris col pubblico genoano che spinge è un bel vedere e un bel sentire».