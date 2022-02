Conferenza stampa Andreazzoli: «Juve? Preparati bene, vogliamo vincere»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Aurelio Andreazzoli, allenatore dell’Empoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Juventus

Il tecnico dell’Empoli Aurelio Andreazzoli ha parlato in conferenza stampa. Ecco le sue dichiarazioni sulla sfida alla Juventus.

JUVE – «Sotto l’aspetto emotivo sono partite che si preparano da sole, chiaramente è una partita difficile, quindi non è proprio vero che si preparano completamente da sole. La squadra arriva bene, nell’ultima partita è arrivato un risultato negativo ma costruttivo. Vediamo se siamo capaci di reagire in maniera positiva. La squadra si è allenata bene e naturalmente cercheremo di vincere a tutti i costi».

GOL SUBITI – «Dobbiamo essere più bravi e crescere come squadra, come proposte da parte mia e del mio gruppo e come individualità. Troppi gol subiti? Io guardo più quelli fatti, perché ci hanno dato la possibilità di essere nella condizione nella quale siamo».

GIOCO ALLEGRI – «La differenza è che noi dobbiamo andare sempre a tutto gas, loro invece possono permettersi di fare scelte diverse. Non credo di avere idee diverse da quelle di Allegri, perché lui è raffigurato come un pragmatico che guarda al risultato, ma anche io guardo al risultato come lui».

