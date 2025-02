Lazio Monza, le parole di Baroni in conferenza: «È una partita ad alto rischio. Il mercato è stato un mercato di prospettiva. Su Pellegrini...»

Lazio Monza, le parole in conferenza stampa del tecnico Baroni: le parole alla vigilia della sfida al Monza. Le dichiarazioni dell’allenatore



Manca sempre meno al match di Serie A tra Lazio e Monza, valido per la 24° giornata di campionato. Alla vigilia della sfida, alle 14.00, il tecnico Marco Baroni parla in conferenza stampa.

MONZA – «È una partita ad alto rischio. Il Monza è in difficoltà però ho visto che è centrata e si sta giocando le ultime possibilità. Dobbiamo essere concentrati sulla prestazione, con determinazione e ferocia agonistica».

MERCATO – «Il mercato è stato un mercato di prospettiva. Sono arrivati tre ragazzi, un 2003, un 2004 e un 2005. Da parte nostra c’è la massima intenzione di migliorare questi ragazzi, che hanno delle qualità. È compito mio creare le condizioni di miglioramento per permettergli di aiutare la squadra. Li ho esclusi dalla lista UEFA perché la squadra ha meritato sul campo la qualificazione e al momento hanno qualcosa in più di questi nuovi acquisti».

PELLEGRINI – «Pellegrini è stata una mia scelta e nasce da alcune considerazioni. Il gruppo squadra viene prima dei giocatori e degli allenatori. Bisogna sempre dare il massimo in ogni allenamento, da questo punto di vista Luca deve cogliere un’opportunità. La porta non è chiusa. Voglio vedere ogni giorno allenamenti al 100%. Sono l’allenatore che ha avuto più fiducia in lui, dopo la sua stagione di Cagliari».

OLIMPICO – «Non vincere all’Olimpico ci dà fastidio. Domani sembra una partita facile ma non lo è per niente. Spesso le squadre ti aspettano e si abbassano, quindi non è facile. Abbiamo avuto modo di avere qualche settimana in più per lavorare. Per rimanere dove siamo dobbiamo fare ancora uno step».

