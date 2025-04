Conferenza stampa Baroni: «Roma? Ha sei punti in più dell’Inter, la miglior difesa e il miglior attacco. Sono i più bravi di tutti, ma noi...»

Conferenza stampa Baroni, l’allenatore biancoceleste ha rilasciato alcune dichiarazioni in occasione della stracittadina di domani

Tutto pronto per la grande sfida di domani tra Roma e Lazio, con i biancocelesti pronti alla grande battaglia e Baroni lo sa bene e vuole guidare la sua squadra al successo nel derby capitolino. Il tecnico biancoceleste a tal proposito ha parlato in conferenza stampa:

POCO TEMPO PER PENSARE AL DERBY – «Non credo che storicamente ci sia un altro derby giocato così ravvicinato dopo una partita di coppa, questo non cambia nulla. Il derby si può giocare anche dopo un’altra partita, è talmente straordinario che specialmente davanti ai nostri tifosi ci sarà tutta l’energia immaginabile e i tifosi ci aiuteranno».

COSA LE HA INSEGNATO IL DERBY D’ANDATA – «Ho detto dopo il Bodo che vedremo un’altra partita al ritorno, è chiaro che alcune condizioni erano sicuramente sfavorevoli per noi dal freddo al terreno. Basti vedere le scivolate di Vecino sui gol, sarà un’altra partita e siamo convinti di avere tutte le chance per passare il turno. Il derby sarà una partita diversa, servirà vigore e sono convinto che la squadra avrà tutte le energie necessarie per affrontare questa gara».

SI SENTE SFAVORITO – «No, se faccio un’analisi nelle ultime 15 partite la Roma ha sei punti in più dell’Inter e ha la miglior difesa e il miglior attacco. In questo momento sono i più bravi di tutti, ma noi saremo lì pronti con la determinazione per batterli».

SQUADRA DOPO IL MATCH CON IL BODO – «Reda sta crescendo, è stato preso perché conoscevamo le sue qualità e sicuramente sarà della partita. La squadra è consapevole della gara che ci aspetta, questa è la cosa più importante. Oggi ci alleniamo e rimarremo qui a Formello per preparare al meglio la gara».

