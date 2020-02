Conferenza stampa Celades: le parole del tecnico del Valencia alla vigilia del match contro l’Atalanta di Champions League

(Dal nostro inviato a San Siro, Patrick Iannarelli) – Le parole di Albert Celades, tecnico del Valencia, alla vigilia del match di Champions League contro l’Atalanta valido per l’andata degli ottavi di finale. Le sue parole.

INFORTUNI – «Purtroppo ci siamo abituati a queste cose. Mi dispiace per chi è rimasto a casa, perché non può giocare a San Siro, un ottavo di finale di Champions League. Sono molto contento per chi gioca e dispiaciuto per chi rimane a casa, ma dobbiamo abituarci a questa situazione».

ATALANTA – «Dobbiamo giocare contro una squadra molto offensiva, con la migliore d’attacco della A. La stagione è impressionante, sono disinibiti e si divertono molto. Indipendentemente dagli infortuni, domani ce la caveremo e cercheremo di competere al massimo».