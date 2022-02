Conferenza stampa Conceicao: «Che ricordi alla Lazio! Passerà la squadra migliore»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Porto Conceicao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Lazio

Sergio Conceicao, allenatore del Porto, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro la Lazio.

ESPERIENZA BIANCOCELESTE – «La Lazio, per l’esperienza vissuta e per i titoli vinti, rappresenta tanto per me, conservo ricordi bellissimi a Roma e per i biancocelesti provo grande affetto. So che affrontiamo una squadra molto forte, passerà la squadra migliore».

PRIORITA – «La nostra priorità è il campionato, ma noi siamo il Porto e dobbiamo sempre dare il massimo in ogni competizione».

