Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Cagliari: «Recuperiamo questi due giocatori! Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa»

11 ore ago

Carlos Cuesta

Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Cagliari: le dichiarazioni verso il match della 27ª giornata di Serie A 2025/26

Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.

SETTIMANA – «Quello che ho visto è una squadra concentrata e focalizzata sull’importanza della partita di domani. Dobbiamo concentrarci su di noi ed essere consapevoli di ciò che ci porta ai risultati».

RECUPERI – «A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà con noi».

CAGLIARI – «Loro sono una squadra molto compatta e organizzata, sono cambiati molto in questi mesi, hanno fatto grandi risultati. Sarà una gara difficile, dove dovremo essere bravi a capire i momenti e gestirli bene, approfittando delle opportunità».

MATCH POINT – «Anche vincendo non si raggiungono 36 punti in questo caso! Non mi baso sulle probabilità ma sui nostri standard, che è il lavorare bene in allenamento, crescere e fare punti domani. Tutto il resto non dipende da noi. Dobbiamo fare bene il nostro e fare punti».

LA CONFERENZA STAMPA DI CUESTA

