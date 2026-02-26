Hanno Detto
Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Cagliari: «Recuperiamo questi due giocatori! Dobbiamo essere consapevoli di questa cosa»
Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Cagliari: le dichiarazioni verso il match della 27ª giornata di Serie A 2025/26
Carlos Cuesta ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Parma Cagliari. Queste le sue dichiarazioni.
SETTIMANA – «Quello che ho visto è una squadra concentrata e focalizzata sull’importanza della partita di domani. Dobbiamo concentrarci su di noi ed essere consapevoli di ciò che ci porta ai risultati».
RECUPERI – «A livello di giocatori disponibili recuperiamo Circati e anche Suzuki. Domani sarà con noi».
CAGLIARI – «Loro sono una squadra molto compatta e organizzata, sono cambiati molto in questi mesi, hanno fatto grandi risultati. Sarà una gara difficile, dove dovremo essere bravi a capire i momenti e gestirli bene, approfittando delle opportunità».
MATCH POINT – «Anche vincendo non si raggiungono 36 punti in questo caso! Non mi baso sulle probabilità ma sui nostri standard, che è il lavorare bene in allenamento, crescere e fare punti domani. Tutto il resto non dipende da noi. Dobbiamo fare bene il nostro e fare punti».
