Conferenza stampa D’Aversa: «Gervinho? Credo sia stato venduto»

Conferenza stampa D’Aversa, ecco le parole dell’allenatore del Parma alla vigilia della gara contro il Cagliari

Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Cagliari. Ecco le dichiarazioni del tecnico emiliano:

GERVINHO – «Non è fra i convocati perché non si è presentato nelle ultime tre sedute di allenamento. Quattro giorni fa ha parlato con me per questa possibilità, credo sia stato venduto. Era un giocatore importante ma è più importante il gruppo a disposizione».

CAGLIARI – «È in ripresa dopo quattro sconfitte. Hanno fatto un girone d’andata strepitoso, col Verona è la sorpresa del campionato. Ragioniamo sulla prestazione del Cagliari con l’Inter, hanno ambizioni oltre la salvezza, domani sarà stimolante».

ATTACCANTI – «Caprari verrà con noi e sarà valutato. Cornelius ha finito l’allenamento anzitempo per un problemino».

SEPE – «Ha raggiunto una maturità tale per la Nazionale, considerando il rendimento. Manca una figura importante, ma sono fiducioso e sono tranquillo perché c’è Colombi e giocherà lui».