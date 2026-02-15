Conferenza stampa Di Francesco pre Cagliari Lecce: «Dobbiamo riprenderci quello che abbiamo lasciato per strada, noi non giochiamo col 4-3-3 ma…»

Conferenza stampa Di Francesco pre Cagliari Lecce: le parole del tecnico dei salentini alla vigilia del match del 25° turno di Serie A 2025/26

La conferenza stampa di Eusebio Di Francesco alla vigilia di Cagliari Lecce: queste le parole del tecnico dei salentini alla vigilia della sfida che chiuderà la 25^ giornata del campionato di Serie A 2025/26.

PARTITA – «Con questo calendario diradato si fa fatica, dobbiamo pensare a noi e alla nostra partita, cercando di fare punti. Dobbiamo riprenderci un po’ di quel qualcosa che abbiamo lasciato per strada, dando continuità ai risultati dopo la vittoria con l’Udinese. Quello di Cagliari è un ambiente che conosco bene, molto caldo, ho preparato i ragazzi, sarà una partita da vivere per 100 minuti».

CAGLIARI – «Forse avranno qualche assenza viste le ultime dichiarazioni, giocano un 5-3-2 dinamico, Palestra è un giocatore che rompe le partite. Hanno trovato un equilibrio, all’inizio sono stati più camaleontici. All’andata fecero un’ottima parte centrale della gara, ma noi eravamo una squadra diversa rispetto a quella di oggi. Noi non giochiamo col 4-3-3, giochiamo con il 4-2-3-1 e cerchiamo di dare continuità, modificando qualcosa in base agli avversari. Pisacane ha maggiore consapevolezza, sta facendo un ottimo lavoro».

ASSENZE – «Perez non sarà della gara, ha avuto un problema muscolare. Berisha sta ritardando il rientro, non ci sarà per questa e per la prossima».