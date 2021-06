Conferenza stampa Emerson: «Futuro? Penso solo a vincere gli Europei»

Emerson Palmieri ha appena festeggiato la vittoria della Champions League: il terzino ha parlato in conferenza stampa da Coverciano

Emerson Palmieri ha vinto la Champions League con il Chelsea: festeggiamenti finiti per lui, come spiega in conferenza stampa da Coverciano, verso Eur02020.

CHAMPIONS LEAGUE – «Io e Jorginho siamo sicuramente contenti per la vittoria della Champions ma da martedì è già cambiata la mentalità: vogliamo vincere l’Europeo ed essere protagonisti. Da domani si comincia, sarà una amichevole difficile ma vogliamo continuare a vincere come negli ultimi due anni».

DIFFERENZE SERIE A E PREMIER – «La Juve è arrivata due volte in finale negli ultimi 8-9 anni. Al Chelsea abbiamo solo fatto un bel lavoro e siamo una bella squadra. La Premier League è sicuramente ancora davanti ma anche la Serie A sta crescendo. Con il Chelsea abbiamo fatto un grande finale di stagione, perché per arrivare in fondo devi avere una buona squadra».

NAZIONALE – «In Nazionale abbiamo creato questa mentalità vincente negli ultimi due anni, dobbiamo continuare a giocare il nostro calcio. Fino ad ora non abbiamo vinto niente, dobbiamo continuare con la stessa mentalità perché solo così possiamo essere protagonisti ed arrivare fino in fondo. Io sto vivendo un sogno nel disputare l’Europeo con l’Italia, è sempre stato il mio obiettivo arrivare a questi livelli. Ma non sono soddisfatto, perché voglio vincere ancora».

FUTURO – «Se ne parla da tanti mesi ma ora non voglio pensarci, ora penso soltanto al presente che è fare di tutto per vincere l’Europeo».