Conferenza stampa Fonseca: «Pedro è unico. Sono preoccupato per la sosta»

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro il Cluj.

PEDRO – «Mi aspettavo quello che Pedro sta facendo. Quando l’ho scelto sapevo che poteva essere un giocatore molto importante per la squadra, non sono sorpreso del suo rendimento. Anche della sua professionalità, è unico. Se giocherà domani? Vedremo. È vero che le ha giocate quasi tutte, ma dobbiamo fare questa gestione tra lui e Mkhitaryan. Penso che potrà giocare domani, vedremo se sarà titolare».

PAUSA NAZIONALI – «Sono preoccupato. Noi qui alla Roma siamo molto rigorosi, facciamo test quasi tutti i giorni e controlliamo la situazione. So che nelle nazionali si fa lo stesso, ma è normale che sono preoccupato perché arrivano giocatori da diversi paesi e continenti. Speriamo non succeda nulla».

BORJA MAYORAL – «L’importante per me è far giocare i ragazzi. È una scelta mia in ogni partita. La cosa fondamentale è che giochi, perché ha bisogno di farlo e di adattarsi alla nostra squadra. Penso che questa è la cosa più importante».