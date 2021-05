Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone: ecco le dichiarazioni del tecnico portoghese

Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Crotone.

INFORTUNI – «Questa stagione non abbiamo avuto problemi particolari fino a marzo tranne la situazione di Zaniolo e Smalling. Quando si arriva a marzo e si gioca sempre con gli stessi calciatori diventa complicato, abbiamo avuto tanti infortuni in questo momento. Questo però è successo anche in altre squadre in Europa, il Bayern ha sfidato il Psg senza 7 titolari, è successo a molti».

DARBOE – «Giocherà titolare domani».

GIOVANI – «Hanno giocato Tripi, Milanese, penso che la Primavera ha un congiunto di giocatori che lavorano bene e che sono stati in prima squadra, tutti possono arrivarci ma non è giusto dire un nome specifico per il futuro».

RECUPERI – «Per domani nessuno, per l’Inter mi aspetto di recuperare 2-3 giocatori».