Conferenza stampa Foti: «La Sampdoria è la mia squadra, ecco qual è il nostro l’obiettivo! Stiamo lavorando su questa ipotesi»

Conferenza stampa Foti, il nuovo tecnico della Sampdoria, momentaneamente secondo di Gregucci, si è presentato ai nuovi tifosi rivelando le sue idee

Nel giorno della presentazione del nuovo duo tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa anche Salvatore Foti, il secondo di Angelo Gregucci in attesa di poter conseguire l’abilitazione per poter allenare nel campionato di Serie B per i blucerchiati.

Il tecnico in seconda, per il momento, si è presentato alla tifoseria che conosce per il passato da calciatore in quel di Genova. Le sue parole riportate da TeleNord.

SAMPDORIA, LA MIA SQUADRA – «La Samp è la mia squadra, ma contano solo i risultati. So bene cosa è successo, lo seguivo anche dalla Turchia. Ma ora bisogna guardare avanti, a sabato. Il passato non conta. La Samp è la mia squadra: non sono nato sampdoriano, lo sono diventato grazie a mia moglie e agli amici. Ma quello che conta sono i punti e i risultati».

METODO DI LAVORO – «Il nostro obiettivo è dare energia, identità e costruire in allenamento quello che poi deve vedersi in partita. Due punte? Stiamo cercando un equilibrio. Vedere le cose in televisione non è come viverle dal vivo, ma è un’ipotesi che c’è».

