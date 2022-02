Conferenza stampa Gasperini: «L’Olympiacos non perde mai. Non respiriamo pessimisimo»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore dell’Atalanta Gasperini ha parlato alla vigilia della partita contro l’Olympiacos

Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Europa League contro l’Olympiacos.

OLYMPIACOS – «Non devo presentarli io, sono una squadra che domina il campionato e non perde mai, ha un organico molto numeroso, alterna il 4-3-3 al 4-2-3-1, conosciamo Manolas e Sokratis, ma anche in attacco hanno diverse alternative, ci sono giocatori rapidi e pericolosi. Sarà una gara di valore internazionale».

PESSIMISMO – «Noi questo pessimismo non lo respiriamo. Se lo respira qualcun altro deve stare attento a non intossicarsi. Ma non riguarda noi».

VINCERE EUROPA LEAGUE – «Non credo sia corretto parlarne da parte nostro, ci sono squadre di grande blasone, in Italia ci sono tante squadre che non riescono ad entrare in Europa, noi siamo dentro questa competizione, vi accorgerete domani che sarà una gara di grande valore, incontriamo una squadra prima nel suo campionato, vogliamo misurarci per capire il nostro livello e per migliorarci, ma non possiamo avere come obiettivo la vittoria dell’Europa League».