Udinese, Gotti: «Niente cambio modulo. Carichi di lavoro elevati»

Luca Gotti, allenatore dell’Udinese, ha parlato in vista dell’esordio in Coppa Italia contro l’Ascoli: le sue dichiarazioni

Luca Gotti parla in conferenza stampa alla vigilia della gara di Coppa Italia contro l’Udinese.

CONDIZIONI UDINESE – «Ci arriva come succede normalmente un po’ a tutte le squadre in questa fase iniziale della stagione, con dei carichi di lavoro elevati e giocatori che non sono allo stesso grado di preparazione, perché c’è chi si è allenato da subito e chi si è invece aggregato successivamente. Per adesso, proprio nell’ottica degli alti carichi di lavoro e del dare priorità a obiettivi di carattere fisico più che tecnico tattico, si è lavorato meno su certi aspetti».

MODULO – «Più volte ci siamo detti che ci sarebbe stata la volontà di cambiare qualcosa. Siccome non si sono finora concretizzati i presupposti che darebbero valore a questo cambiamento, per adesso continueremo su ciò che è stato».

BECAO PEREYRA – «Pereyra ha saltato giusto qualche giorno e si è riaggregato subito all’inizio di questa settimana, non mi sembra che abbia grossi problemi. Becao invece ha saltato una decina di giorni di allenamento e ha svolto una sola seduta ieri con i compagni. La situazione tra i due è molto diversa».

DEULOFEU – «In generale mi sembra che il ragazzo stia bene, lo vedo lavorare molto, però si è allenato in gruppo solamente questa settimana senza disputare alcuna partita finora. Bisognerà vedere come si metterà la gara di domani per capire se potrà essere il momento giusto per farlo iniziare a giocare».