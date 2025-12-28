Conferenza stampa Grosso post Bologna Sassuolo: «Prestazione di livello, usciamo con qualche rammarico. Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, gli altri hanno fatto bene»

Conferenza stampa Grosso, allenatore del Sassuolo, ha commentato in sala stampa l’1-1 del Dall’Ara contro il Bologna. Le sue parole

Al termine del pareggio per 1-1 tra Bologna e Sassuolo, valido per la 17ª giornata della Serie A 2025/26 e deciso dalle reti di Fabbian e Muharemovic, il tecnico neroverde Fabio Grosso è intervenuto in conferenza stampa allo stadio Renato Dall’Ara. Un’analisi lucida, tra soddisfazione per la prestazione e qualche rimpianto per ciò che avrebbe potuto essere.

IL GIUDIZIO SUL PAREGGIO – «Ho fatto i complimenti ai ragazzi perché venire qui e fare la partita che abbiamo fatto non era semplice. Usciamo dal Dall’Ara con qualche rammarico, dunque il senso è che siamo stati bravi. Ad inizio ripresa abbiamo preso un contropiede che non dovevamo prendere, ma dopo il pareggio abbiamo avuto due occasioni importanti per dare una spallata alla partita. Peccato, ma siamo contenti di quello che abbiamo fatto. Piedi per terra e guardiamo avanti con grande attenzione e lucidità. Ci teniamo il punto, che è fondamentale per arrivare dove vogliamo arrivare».

I TRE CAMBI E LE SCELTE – «Ho cambiato i due esterni per dare vivacità, poi per il resto gli altri stavano bene e ho preferito giocare così. Pinamonti ha fatto una grandissima partita, facendoci salire spesso e vincendo duelli con Lucumì».

L’INGRESSO DI FADERA – «Se avesse segnato sarebbe stato il migliore in campo. La partita è stata a grandi ritmi e ne ha risentito un po’ la lucidità sotto porta. Sono contento che a fine partita Muharemovic lo abbia consolato, perché è quello su cui lavoriamo in settimana. L’ho visto vispo, la palla gol se l’è creata lui. È intelligente calcisticamente: con un pizzico di cattiveria in più sarebbe ancora più forte».

IL BILANCIO DEL 2025 – «Sono successe tante cose belle, ma non abbiamo tempo per spolverare i ricordi. Serviranno tanti punti per arrivare dove vogliamo e dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta. La modalità che stiamo mostrando mi piace, stiamo valorizzando molti giovani insieme a ragazzi più esperti».

IDZES E MUHAREMOVIC – «L’asse centrale ha funzionato benissimo. Quando sei forte al centro riesci a spostare tutto il baricentro della squadra in avanti».