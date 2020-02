Conferenza stampa Ilicic: «Sarà una partita difficile»

Conferenza stampa Ilicic: le parole del calciatore sloveno alla vigilia del match di Champions League contro il Valencia

(Dal nostro inviato a San Siro, Patrick Iannarelli) – Insieme a Gian Piero Gasperini c’era anche Josip Ilicic nella conferenza stampa di vigilia del match contro il Valencia, valido per l’andata degli ottavi di Champions League. Ecco cosa ha detto il fantasista sloveno.

ASPETTATIVE – «Sarà difficile, a livello di tecnica sarà difficile. Ci siamo preparati bene, speriamo di fare una grande partita, di non lasciare troppo spazio».

GRUPPO – «Questa è la nostra forza, giochiamo per fare gol ma anche per difendere dietro perché i compagni fanno un gran lavoro. Con il nostro lavoro cercheremo di aiutarli».

EMOZIONI – «Queste partite ti mancano sempre, fare questo tipo di gare è bello. Ci alleniamo per questo, soffrivo tanto quando non potevo aiutare i miei compagni. Speriamo in un risultato positivo, poi vediamo cosa possiamo fare domani. A Valencia sarà una partita diversa».

GOL IN CHAMPIONS – «Per me è importante, non è importante chi segna. Il nostro obiettivo è vincere».

TOP PLAYER – «Io non ci penso nemmeno, tutti stiamo facendo una competizione importante e siamo tutti giocatori europei. Io personalmente faccio parte del mio gruppo, meritano tutti di essere dei top player».