Conferenza stampa Inzaghi: «Il record di vittorie? Fatto per essere battuto»

Conferenza stampa Inzaghi, l’allenatore della Lazio presenta con le sue parole la sfida di domani contro l’Udinese

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha parlato in conferenza stampa per presentare la partita contro l’Udinese. Queste le parole del tecnico:

UDINESE – «Squadra organizzata e fisica, a cui abbina la qualità dei suoi giocatori tecnici, penso per esempio al parco attaccanti. Davanti hanno tantissime soluzioni, in più gli intermedi come De Paul e Mandragora hanno grande possibilità di metterti in difficoltà».

RECORD – «Sono fatti per essere battuti, ma a me interessa la prestazione della squadra. Sono convinto che le vittorie sono una conseguenza delle prestazioni. Dobbiamo essere umili e rimanere con i piedi per terra».

SQUADRA – «Ho sempre avuto tanta fiducia, sono rimasto con molta convinzione ed entusiasmo. So di avere dei ragazzi seri, molto concentrati sul proprio lavoro. Dobbiamo mantenere questa posizione in classifica».

INFORTUNATI – Per domani non ci saranno Marusic, Berisha, Lukaku e Patric, che sta effettuando adesso degli esami. Giovedì ha sentito un affaticamento al soleo, dovremmo valutarlo».