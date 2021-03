Conferenza stampa Inzaghi: «Ci mancano 12-13 punti per celebrare il nostro scudetto»

Conferenza stampa Inzaghi: «Juve tra le migliori in Europa». Le dichiarazioni del tecnico del Benevento

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così in conferenza stampa in vista del match contro la Juventus.

RENDIMENTO CON LE BIG – «Non ci lamentiamo mai, ma abbiamo avuto fuori calciatori importantissimi per il Benevento. Iago Falque non lo abbiamo mai avuto, Letizia era in odore di Nazionale ed è out da più di due mesi. Ciò detto, guardandoci indietro ricordiamo che abbiamo pareggiato con Lazio e Juventus nel girone d’andata per poi bloccare la Roma senza prendere gol in dieci contro undici».

MOMENTO – «Abbiamo tirato la carretta per mesi, la sosta viene al momento opportuno per recuperare tutti. Ci saranno due partite in casa fondamentali in cui ci giocheremo tanto, vorrei avere la rosa al completo per toglierci soddisfazioni. Ci mancano 12-13 punti per celebrare il nostro scudetto».