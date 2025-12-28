Conferenza stampa Italiano dopo Bologna Sassuolo: «Risultati? Mix tra assenze e livello delle prestazioni. Manca concretezza. Abbiamo concesso al Sassuolo, Ravaglia è stato bravo»

Conferenza stampa Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato in sala stampa il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. Le sue parole

Al termine dell’1-1 maturato allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo, gara valida per la 17ª giornata della Serie A 2025/26 e decisa dai gol di Fabbian e Muharemovic, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento della squadra, reduce da un periodo senza vittorie.

IL PERIODO SENZA SUCCESSI – «È un mix tra giocatori importanti fuori come Skorupski, Heggem, Bernardeschi, Freuler, Cambiaghi. Siamo riusciti a vincere anche senza di loro, ma sono assenze che pesano. Dobbiamo innalzare il livello delle prestazioni perché a gennaio ci aspetta un mese di fuoco. Oggi non possiamo concedere occasioni così clamorose al Sassuolo. La cosa che mi soddisfa è che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Un mese fa facevamo gol, ora ci manca concretezza e lucidità sotto porta. Questa lucidità tornerà, ne sono convinto».

RAVAGLIA E L’EPISODIO DEL PAREGGIO – «Siamo stati noi a concedere quelle occasioni al Sassuolo e Federico è stato bravo a metterci una pezza. Anche il corner lo abbiamo concesso ingenuamente. Pareggi come questo nell’arco del campionato vengono fuori, è normale. Tra infortuni e poca lucidità abbiamo perso punti e posizioni. Dobbiamo recuperare in fretta gli infortunati e giocarcela con tutti come oggi».

LE DIFFICOLTÀ IN ATTACCO – «Orso non segna su azione da un po’. A volte manca Cambiaghi, ora anche Bernardeschi. Gli uno contro uno ci hanno portato soddisfazioni, anche se è un gioco dispendioso. Abbiamo vinto una Coppa Italia giocando così. I problemi sono soprattutto numerici. Dietro ci stiamo comportando bene, siamo tra le migliori squadre per compattezza. L’unica nota stonata è la concretezza davanti».

IL MERCATO DI GENNAIO – «Numericamente la squadra è stata costruita per affrontare tre competizioni. Staremo alla finestra quando si aprirà il mercato. Vedremo cosa accadrà, sperando di recuperare presto gli infortunati e che questa malasorte finisca: due infortuni alla clavicola nella stessa stagione non li avevo mai visti».