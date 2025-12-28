 Conferenza stampa Italiano: «Risultati? Mix tra queste cose»
Connect with us

Bologna News

Conferenza stampa Italiano dopo Bologna Sassuolo: «Risultati? Mix tra assenze e livello delle prestazioni. Manca concretezza. Abbiamo concesso al Sassuolo, Ravaglia è stato bravo»

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

51 minuti ago

on

By

Vincenzo Italiano

Conferenza stampa Italiano, allenatore del Bologna, ha analizzato in sala stampa il pareggio per 1-1 contro il Sassuolo. Le sue parole

Al termine dell’1-1 maturato allo stadio Renato Dall’Ara tra Bologna e Sassuolo, gara valida per la 17ª giornata della Serie A 2025/26 e decisa dai gol di Fabbian e Muharemovic, il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano è intervenuto in conferenza stampa per commentare il momento della squadra, reduce da un periodo senza vittorie.

IL PERIODO SENZA SUCCESSI«È un mix tra giocatori importanti fuori come Skorupski, Heggem, Bernardeschi, Freuler, Cambiaghi. Siamo riusciti a vincere anche senza di loro, ma sono assenze che pesano. Dobbiamo innalzare il livello delle prestazioni perché a gennaio ci aspetta un mese di fuoco. Oggi non possiamo concedere occasioni così clamorose al Sassuolo. La cosa che mi soddisfa è che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Un mese fa facevamo gol, ora ci manca concretezza e lucidità sotto porta. Questa lucidità tornerà, ne sono convinto».

RAVAGLIA E L’EPISODIO DEL PAREGGIO«Siamo stati noi a concedere quelle occasioni al Sassuolo e Federico è stato bravo a metterci una pezza. Anche il corner lo abbiamo concesso ingenuamente. Pareggi come questo nell’arco del campionato vengono fuori, è normale. Tra infortuni e poca lucidità abbiamo perso punti e posizioni. Dobbiamo recuperare in fretta gli infortunati e giocarcela con tutti come oggi».

LE DIFFICOLTÀ IN ATTACCO«Orso non segna su azione da un po’. A volte manca Cambiaghi, ora anche Bernardeschi. Gli uno contro uno ci hanno portato soddisfazioni, anche se è un gioco dispendioso. Abbiamo vinto una Coppa Italia giocando così. I problemi sono soprattutto numerici. Dietro ci stiamo comportando bene, siamo tra le migliori squadre per compattezza. L’unica nota stonata è la concretezza davanti».

IL MERCATO DI GENNAIO«Numericamente la squadra è stata costruita per affrontare tre competizioni. Staremo alla finestra quando si aprirà il mercato. Vedremo cosa accadrà, sperando di recuperare presto gli infortunati e che questa malasorte finisca: due infortuni alla clavicola nella stessa stagione non li avevo mai visti».

Related Topics: