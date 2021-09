Conferenza stampa Kjaer: «Non siamo in vacanza, vogliamo giocare da Milan»

Conferenza stampa Kjaer: le parole del difensore del Milan alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool

Simon Kjaer ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League tra Milan e Liverpool. Le parole del difensore danese.

MENTALITA’ – «Sarà la stessa mentalità perché incontreremo una squadra fortissima. Siamo fisicamente e mentalmente migliorati rispetto all’ultima partita. La mentalità è andare là e giocare da Milan, dimostrando che non siamo in vacanza in Champions League».

ELOGIO DI KAKA’ – «È sempre un piacere, un orgoglio sentire queste parole. Faccio il mio lavoro ogni giorno, come sempre. È una partita speciale per tornare in Champions League, che affrontiamo con grande voglia. Dobbiamo dimostrare di essere tornati in Champions col Milan».