Conferenza stampa Klopp: «L’Inter squadra eccezionale, la storia non conterà»

L’allenatore del Liverpool Klopp ha parlato alla vigilia della partita contro l’Inter

Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro l’Inter.

LA PARTITA – «È una partita di calcio… Se riusciremo a dominare noi sarà un bene. L’Inter si difenderà in modo compatto, giocheremo contro un top team e una squadra molto forte. Li ho seguiti molto l’anno scorso e anche quest’anno sono la squadra più forte, sono disciplinati e ben preparati. Hanno grande qualità, ma questa è la Champions. Affronteremo una squadra eccezionale e dovremo fare una gara eccezionale».

BLASONE – «La storia non giocherà alcun ruolo. Non saprei come potrebbe condizionare la partita… Noi all’epoca non c’eravamo, sono successe tante cose. Noi sappiamo di dover giocare contro una squadra forte, sarà già difficile così, non aggiungiamo anche la storia alla lista degli elementi. Questa è la Champions, qua ci sono le famiglie reali del calcio».

