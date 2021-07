Lucas Leiva racconta i primi giorni di lavoro con Maurizio Sarri: le parole del centrocampista della Lazio

Lucas Leiva ha parlato in conferenza stampa dal ritiro di Auronzo di Cadore.

CLIMA – «Si deve lavorare tanto, di più adesso con un allenatore con idee nuove. Il nostro gruppo però è umile con voglia di imparare e stiamo facendo bene. Ancora presto per dare giudizi, ma vogliamo fare quello ch eil mister dice ogni giorno».

FORMA – «Io lo scorso anno, fisicamente, ho avuto pochi problemi. Vero che ho saltato il ritiro per l’intervento, ma adesso questa possibilità di farlo dall’inizio mi aiuta. Sto bene, l’anno passato è stato difficile per il gruppo e lo è stato anche per me, ma mi sono ripreso. Il ruolo è importante, io con la mia epserienza provo a parlare, aiutare, capire il prima possibile per aiutare la squadra».

SARRI – «Io portavoce? No. Stiamo tutti imparando, capendo i movimenti e la tattica. Un sistema nuovo dopo quattro anni, stiamo cercando di capire il prima possibile per iniziare con le idee chiare».

LUIS ALBERTO – «Sta lavorando bene come tutti gli altri, come gruppo dobbiamo solo aiutare i compagni se hanno bisogno di aiuto. Se lui sta bene o no – ma mi sembra di sì – va chiesto a lui».

LE PAROLE SU LAZIONEWS24