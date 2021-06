Spagna, Morata: «Non importa se mi fischiano, sono il primo a fare autocritica»

L’attaccante della Juventus e della nazionale spagnola Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa rispondendo alle accuse degli ultimi giorni

«Chi mi conosce sa cosa significhi per me essere in Nazionale. Quel che dico è: sosteneteci, dobbiamo vincere. Se mi fischiano non succede nulla, ci sono cose che a volte non si comprendono. Io sono il primo a fare autocritrica e quando sbaglio non prendo sonno. La cosa buona è che ho un’altra opportunità e ne avrò sicuramente altre. Sono più motivato che mai»