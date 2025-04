Conferenza stampa Nicola: «Vogliamo mostrarci all’altezza dell’Inter. Si possono creare problemi a tutte le squadre, la mentalità dev’essere la stessa»

Conferenza stampa Nicola: il tecnico del Cagliari ha parlato alla vigilia della partita di San Siro contro l’Inter di Inzaghi

L’allenatore del Cagliari, Davide Nicola, è intervenuto oggi per presenta la sfida valida per la 32a giornata del campionato di Serie A. Ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Inter di Inzaghi. Le sue parole riportate da Cagliarinews24:

INTER – «Squadra che ha dimostrato tanto su tutti i fronti, come dico sempre ci sono difficoltà per il lavoro che ha fatto Inzaghi ma c’è anhche l’aspetto che ti porta a dover colmare le differenze tra le due squadre. Si possono creare problemi a tutte le squadre, la mentalità dev’essere sempre la stessa».

DIFFIDATI – «Non facciamo calcoli, magari solo se fossimo alle ultime due partite e non alla 32a. Tutti hanno dei diffidati e si cerca di rendere disponibili i giocatori che ci sono, prenderemo le scelte per averli tutti più a lungo possibile».

IMPRESA – «Vogliamo mostrarci all’altezza, servirà molta qualità sotto tutti i punti di vista. Lottiamo per altri obiettivi, loro hanno anche le coppe. Dovremo salire di uno step e dimostrare chi siamo, ci siamo allenati per questo ed abbiamo provato a ripetere ancora i concetti che esprimiamo in campo. Servirà convinzione in quello che possiamo fare».

CENTROCAMPO – «Vediamo come starà Prati, è stato assente per due giorni ma voglio portarlo perché tutti possono essere utili. Non cambiamo il nostro modo di giocare, cambiano solo le uscite sull’avversario di turno. L’Inter sa giocare bene sulle catene ma sanno anche abbassare il baricentro e si ricompattano per ripartire con molta pulizia di giocata. Sanno farti male dalle corsie e sono in costante movimento, grande lavoro di Inzaghi. La nostra fase di non possesso dovrà essere qualitativa ma non dovremo fare la nostra prestazione!».

