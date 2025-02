Cagliari, parla Nicola: «Domani Sarà una partita importante, abbiamo lo stesso obiettivo. Ci siamo preparati al massimo!»

Cagliari, parla Nicola in conferenza stampa: ecco le dichiarazioni dell’allenatore dei rossoblù alla vigilia della partita contro il Parma

Davide Nicola presenta in sala stampa la sfida della 24a giornata del campionato di Serie A 2024-2025. L’allenatore del Cagliari parla in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Parma di Pecchia.

COMAN E PARTITA CON IL PARMA- «Sarà una partita importante, abbiamo lo stesso obiettivo. Come tutti gli scontri diretti diventano fondamentali l’intensità mentale e la leggerezza, ci siamo preparati al massimo e faremo il nostro ma ci sono poi avversari e dinamiche. Coman è tecnicamente dotato, l’ultima partita l’ha giocata ad inizio dicembre ma fisicamente sta bene ed ha voglia, è un esterno che verrà con noi ovviamente e speriamo di dargli minutaggio. Siamo messi come alla fine dell’ultimo mercato, dobbiamo integrarli prima possibilee».

SQUADRA DI PECCHIA – «Hanno continuità e la stessa filosofia di gioco, ripartono e crossano poco anche se ora hanno preso Djuric che conosco bene. Magari ora sfrutteranno di più le fasce, hanno qualità in attacco ed a centrocampo sono ben fermati. Non hanno sempre il baricentro elevato, sanno giocare bene anche dietro!».

PRATI E KINGSTONE – «Non metto preclusioni per nessuno, nel percorso di crescita di ognuno poi si dimostra e si ottiene minutaggio. Questa squadra è stata costruita per giocare in questo modo, King deve imparare a fare la seconda punta, mi piace e deve costruirsi uno status, cosa che sta facendo; mette sempre l’anima. Può fare anche l’esterno come una punta che attacca lo spazio. Prati mi piace, diventa molto interressante per i suoi tempi di gioco in un centrocampo a tre, ha pulizia nel passaggio. Noi abbiamo diverse caratteristiche sulla mediana, ognuno dovrà ritagliarsi il proprio spazio».

PAROLE BONATO E CONDIZIONI DI ZAPPA – «Zappa è stato in difficoltà per il valore degli avversari, Karamoh e Zaccagni sono stati clienti non facili, cosa normale in Serie A! Lui il suo lo fa sempre, conoscendolo può essere bravo sia in difesa che in fase offensiva, a volte si può rendere meno in una delle due. Coerente la disamina di Bonato, abbiamo fatto quello che potevamo scremando alcuni ruoli e accontentando giocatori che volevano giocare come Wieteska. Luvumbo lo voglio portare perché respiri l’aria della partita come Coman, in ogni caso vengono perché devono essere pronti. Con Felici e Zortea abbiamo delle alternative, anche King, starà a loro determinare il loro minutaggio. Tutti fanno il lavoro per la squadra, devono dimostrare la loro crescita e crescere ancora!».

