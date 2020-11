Italia U21, Nicolato: «Situazione complicata, l’Islanda non si è mai fermata»

Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Islanda. Le sue parole

Davide Nicolato, commissario tecnico dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia dellla gara contro l’Islanda.

«Siamo consapevoli che la situazione del girone è complessa perchè é il più equilibrato di tutti, siamo quattro squadre che possono ancora arrivare prime, ci separa solo un punto l’una dall’altra, é tutto da giocare. Mi aspetto una partita complicata, contro una squadra che in casa ha sempre vinto, non é il cliente ideale da affrontare in questo momento. Non si sono mai fermati, come la Svezia, continuando l’attività senza affrontare interruzioni come noi. Dovremo giocare con umiltà, cercando di fare una bella partita e di portare a casa un risultato utile».