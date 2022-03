Conferenza stampa Palacios: «Preparati al meglio per questa finale con l’Atalanta»

Exequiel Palacios, centrocampista del Bayer Leverkusen, ha parlato in conferenza alla vigilia del match con l’Atalanta

INFORTUNATI – «Sono tutti giocatori importanti per noi, ma ci sono ragazzi che possono rimpiazzarli. Sarà una gara difficile e molto intensa ma ce la metteremo tutta per passare il turno».

ATALANTA – «Domani sarà una partita intensa. Loro giocano tanto sulle ripartenze ma abbiamo giocatori rapidi che possono fare la differenza. Facciamo attenzione ai loro contropiedi».

COME GIOCHERANNO – «Dobbiamo scendere in campo con la giusta mentalità. Davanti al nostro pubblico sarà come una finale. Dobbiamo rimanere concentrati durante tutta la gara, abbiamo lavorato bene per arrivare pronti al meglio per domani sera».