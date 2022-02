Conferenza stampa Pioli: «Tomori disponibile, Ibrahimovic e Rebic out»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

L’allenatore del Milan Pioli ha parlato alla vigilia del derby contro l’Inter

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del derby contro l’Inter.

INFORTUNATI – «Tomori sarà disponibile, ma non credo possa essere titolare. Ibrahimovic non ci sarà, così come Rebic».

GIROUD – «E’ una partita molto importante, sarebbero tre punti che pesano tanto. Giroud è un giocatore di caratura internazionale, con grande maturità e presenza, è pronto per una partita del genere».

INTER – «L’Inter sta facendo un grandissimo lavoro, ho una squadra forte ragazzi uniti compatti, credo che possiamo fare ancora molto bene. La partita di domani vale tanto, l’abbiamo preparata consapevoli che vincere darebbe oltre tre punti una consapevolezza diversa, una fiducia diversa. Noi siamo una squadra forte, la squadra che vincerà più duelli vincerà la partita».

