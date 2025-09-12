Milan, si presenta Rabiot: «Allegri decisivo, grande tecnico e grande persona. Ha la mentalità giusta per vincere»

Rabiot al Milan, è il giorno della conferenza stampa: il nuovo acquisto rossonero si racconta. Le sue dichiarazioni

È il giorno di Adrien Rabiot, centrocampista francese classe 1995, penultimo acquisto del calciomercato estivo del Milan. L’ex Juventus e Marsiglia, noto per la sua eleganza tecnica e la capacità di unire qualità e fisicità in mezzo al campo, è stato fortemente voluto dal tecnico Massimiliano Allegri, che lo ha già allenato in bianconero e con cui ha conquistato la Coppa Italia 2023-2024.

Rabiot si prepara oggi a incontrare ufficialmente i media e i tifosi. Ecco la conferenza stampa di presentazione a Casa Milan, quartier generale del club rossonero. Le sue parole:

ALLEGRI – «Abbiamo condiviso tanto, mi sono trovato subito bene con lui alla Juve. Ha la mentalità giusta per vincere, vive per il calcio, come me. Abbiamo un grande feeling, anche quando è andato via dalla Juve abbiamo continuato a parlare e ci siamo anche visti. Prima di essere un grande allenatore, è una grande persona».

MILAN – «Ho avuto buone sensazioni, è un gruppo che ha voglia di vincere e giovani con voglia di imparare. Abbiamo un mister esperto. Mi sono trovato subito bene in allenamento, l’ambiente è positivo, ho trovato grande disponibilità da parte di tutti, sono stati tutti gentili anche con la mia famiglia».

SCELTA MILAN – «E’ stato fatto tutto negli ultimi giorni di mercato. Ho parlato con Allegri quando è arrivato al Milan, ma avevo un contratto con il Marsiglia. Poi quando è successo quello che è successo al Marsiglia il mister mi ha richiamato, mi ha raccontato il progetto e alla fine è andato tutto veloce. Siamo riusciti a chiudere questa trattativa».

I FRANCESI – «Maignan mi ha parlato bene del Milan, anche Theo mi ha detto che mi sarei trovato bene perchè è una grande famiglia. Allegri ha già lavorato qui, è molto legato al club. Non voglio dire che mi hanno convinto perchè parliamo di un grande club, ma è importante comuque avere un feddback da chi è qui o è già stato qui. Mi hanno parlato tutti bene del Milan. Ero sicuro che stavo facendo la scelta giusta».

