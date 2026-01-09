Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa: «Zaniolo ha sentito un fastidio al ginocchio»

Conferenza stampa Runjaic pre Udinese Pisa, il tecnico dei friulani presenta la sfida di domani contro i toscani, valevole per il 20° turno di Serie A

SU ZANIOLO E SU COME STA LA SQUADRA – «Ha sentito quel piccolo fastidio al ginocchio e ha chiesto il cambio. Oggi però si è allenato, c’è ancora una notte per dormirci su e credo che sarà con noi con il Pisa. Contro il Torino abbiamo speso molto e la squadra porta i segni dello sforzo profuso contro il Torino. E’ sempre meglio però recuperare dopo una vittoria. Penso che i ragazzi saranno in una buona forma per la partita. Sul campo dovremo portare la stessa attenzione vista con il Torino».

COME STA ATTA? DOVE POTREBBE GIOCARE NEL CENTROCAMPO A 4? – «E’ a disposizione e contro il Torino ha ritrovato minuti, è un giocatore che ci è mancato. Non vogliamo rischiare, ma sicuramente è pronto per giocare da titolare, ma forse è troppo presto. E’ passato poco tempo dalla gara contro il Torino. Lui non vede l’ora di scendere in campo, noi dobbiamo fare le dovute valutazioni per evitare nuovi infortuni. Sul modulo non posso sbilanciarmi, Atta può occupare diverse posizioni sul campo, è un centrocampista box to box, domani valuteremo in campo e se giocherà titolare o se subentrerà».

L’ARRIVO DI ARIZALA – «Arizala è un ragazzo molto giovane, che arriva da un altro campionato, gli va dato tempo. Non posso dare tempistiche precise. E’ uno di quei giocatori come Gueye e Miller che sono giovani ma con grande talento, i presupposti sono buoni per potersi affermare qui da noi con le giuste tempistiche. Lavoreremo con lui come con gli altri, da qui a fine stagione avrà l’occasione di adattarsi e svolgeremo lavoro individuale con lui per conoscerlo al meglio, c’è anche la barriera linguistica, non conosce al meglio l’inglese ancora. Speriamo di poter dare un bilancio più preciso tra qualche mese».

SU KRISTENSEN – «Kristensen ha fatto una buona gara con il Torino, ha giocato in una posizione leggermente diversa rispetto al solito, ha aiutato molto Zanoli, dandogli possibilità di spingere. Abbiamo un paio di idee per domani e vedremo quale attuare».

BILANCIO A FINE GIRONE D’ANDATA? – «Prima di tutto è stato importante confermare lo stesso bottino ottenuto nel girone d’andata dell’anno scorso, con il senno di poi potevamo avere anche due o tre punti in più. Se andiamo a vedere le ultime stagioni dell’Udinese è un buon punteggio in vista del girone di ritorno, dove vogliamo riconfermarci. Vogliamo raccogliere più punti rispetto all’anno scorso, mostrando un gioco più interessante, vorremmo finire tra le prime dieci, non è semplice, ma è molto tempo che l’Udinese non chiude nella metà sinistra della classifica, dobbiamo confermarci sugli stessi livelli di prestazione. L’idea è di ottenere almeno 50 punti quest’anno, per una squadra come la nostra è un obiettivo realistico, fattibile, ma per riuscirci bisogna fare molto e lavorare ogni giorno».