Conferenza stampa Sammarco pre Parma Verona: «Le prestazioni passano dalla fatica. Attacco a tre ancora no, ecco chi recuperiamo per la sfida»

2 ore ago

Conferenza stampa Sammarco pre Parma Verona: le sue dichiarazioni verso il match della 25ª giornata di Serie A 2025/26

Paolo Sammarco, allenatore del Verona, ha parlato in conferenza stampa verso la partita contro il Parma.

POSSIBILI NOVITA’ A CENTROCAMPO«La squadra è costruita per giocare in quel modo, poi le caratteristiche possono cambiare in base a chi c’è a disposizione. Il Parma cambia anche a partita in corso, stiamo ragionando sulle soluzioni, ma più o meno sono quelle».

COME HA VISTO LA SQUADRA«In ogni partita dobbiamo cercare di prendere punti, abbiamo fatto tre giorni di lavoro molto intenso, la squadra ha dato ampia disponibilità, ho visto una squadra che ha lavorato sodo. Ora stiamo rifinendo la strategia della partita».

INFORTUNI – «Recuperiamo Bella-Kotchap. Belghali in dubbio, ma siamo positivi. Perdiamo Bernede e Lovric. Rimane ancora fuori Valentini. Sicuramente il numero di infortuni incide sulle scelte e la continuità di lavoro. Vero anche che tanti infortuni sono state fratture, distorsioni, poco prevedibili all’interno della partita. Stiamo alzando il livello del lavoro. Le prestazioni passano dalla fatica».

SARR, ORBAN E BOWIE «Un attacco a tre dall’inizio forse ancora no, dobbiamo rimanere bilanciati, anche come caratteristiche di questi tre giocatori. Sulla seconda domanda Bowie ha avuto delle difficoltà la settimana scorsa, ma anche per colpa nostra, come squadra: è un ragazzo generoso, dobbiamo conoscerlo bene, meglio nel suo modo di giocare. Ci teniamo il dubbio, anche Mosquera è importante ed è in ballottaggio».

