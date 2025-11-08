Conferenza stampa Sarri: «È palese che l’Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato. L’importante è crescere, stiamo facendo dei passi in avanti»

Conferenza stampa Sarri: le dichiarazioni dell’allenatore della Lazio prima della sfida di campionato contro l’Inter

In conferenza stampa, Maurizio Sarri ha analizzato la sfida di domani contro l’Inter, sottolineando sia le difficoltà che i biancocelesti dovranno affrontare sia le opportunità che la gara può offrire.

Il tecnico ha definito l’impegno contro la capolista “difficilissimo”, ma al tempo stesso lo considera un banco di prova prezioso per misurare la crescita e la forza della squadra. Lazionews24 ha seguito LIVE la conferenza:

SULL’INTER – «È palese che l’Inter con il Napoli abbia la rosa più forte del campionato, ha fatto due finali di Champions negli ultimi tre anni e anche in Europa ci sono poche squadre più forti dell’Inter. Partita difficilissima, purtroppo negli ultimi anni il gap con queste squadre si è allargato. Dobbiamo guardare l’opportunità che ci offre questa partita, che sarà durissima. Sarà difficile anche esprimendoci ai nostri massimi livelli, ma c’è un’opportunità».

SUL PERCORSO DI CRESCITA DELLA LAZIO – «I percorsi di costruzioni non sono mai lineari, ci sono sempre passi falsi e passi indietro. L’importante è che piano piano si tocchino livelli mai toccati prima. L’importante è crescere, stiamo facendo dei passi in avanti soprattutto a livello di mentalità e di come la squadra si pone verso certe partite. Spero ci siano ancora margini importanti».

SUI GIOCATORI E I BALLOTTAGGI – «Cancellieri potrà essere una soluzione da centravanti? Vediamo, le caratteristiche di Cancellieri si sono delineate molto negli ultimi 2-3 anni. Può fare l’attaccante centrale in una partita in ripartenza, a campo chiuso la vedo più difficile».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA SARRI COMPLETA SU LAZIONEWS24