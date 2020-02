SARRI: «Non ho visto Sanremo, mi han detto che Georgina è stata bravissima» – VIDEO

Conferenza stampa Sarri: le parole del tecnico della Juventus alla vigilia del match contro l’Hellas Verona

Maurizio Sarri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro l’Hellas Verona. Queste le parole del tecnico bianconero sulla serata di ieri di Sanremo, dove ha presenziato anche la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez.

«Io non ho visto Sanremo. Mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi e poi ho visto un film per rilassarmi. Sicuramente Ronaldo, conoscendolo, ha riposato le ore giuste. Si presenterà all’allenamento in buonissime occasioni come ha sempre fatto da quando non ha più problemi al ginocchio».