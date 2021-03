Conferenza stampa Semplici: «Spezia scontro diretto, serve convinzione»

Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro lo Spezia. Le sue parole

SPEZIA – «Anche con la Juventus volevamo fare una partita attendista poi purtroppo è andata male. I pericoli sono nati nella nostra fase di possesso con alcune palle perse, abbiamo lavorato su questi aspetti per cercare di non subire queste ripartenze e causare queste amnesie. Dovremo sempre mantenere un equilibrio giusto sia in una metà campo che nell’altra. Abbiamo grande rispetto per lo Spezia, sta facendo un grande campionato. Sarà una partita equilibrata dove dovremo star attenti a tanti aspetti».

SCONTRO DIRETTO – «È una gara importantissima. Uno scontro diretto, dovremo cercare di tornare a casa con un risultato positivo. Dovremo cercare di fare una partita convinta come abbiamo fatto tranne contro la Juventus».

SORPRESE NELLA FORMAZIONE – «Andremo sulla falsa riga di queste partite, vedremo se rientreranno Pavoletti e Lykogiannis. Starà a me mettere in campo la formazione ideale per la gara».

