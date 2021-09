Fiorentina, Torreira: «Avevo altre offerte, mi ha convinto Pradé»

Lucas Torreira parla da nuovo calciatore della Fiorentina: ecco le dichiarazioni del centrocampista uruguiano

Lucas Torreira ha parlato in conferenza stampa. Le sue parole.

RUOLO – «Sono un regista a cui piace giocare sempre la palla. Al Mister piace utilizzare tanto il mediano, l’ho già fatto alla Sampdoria con Giampaolo. In Nazionale ho giocato anche a 2, per me non è un problema».

MERCATO – «Per me la cosa più importante è giocare. E’ vero che si parlava da tanti anni di Fiorentina, voglio sfruttare al massimo questa esperienza ora che sono qua. Volevo tornare in Italia, dove sono stato bene. Ci sono state altre offerte, ma quello che mi ha convinto è stato Pradè, e ho creduto in lui e nella Fiorentina».

ITALIANO – «Ha fatto molto bene allo Spezia, ha voglia di far giocare la squadra. Io cerco di capire cosa vuole lui per farmi rendere al meglio in campo».

CAMPIONATO – «Se devo essere sincero, il migliore è quello inglese. La Liga è molto simile alla Serie A, ma il calcio italiano è il numero uno per quel che riguarda la tattica».