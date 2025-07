Cagliari, la conferenza di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Sul mercato...»

Cagliari, la conferenza stampa di Zappa: «Il mister e i ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Sul mercato…»

Gabriele Zappa ha parlato oggi in conferenza stampa dal ritiro di Pontedilegno-Tonale, dove il Cagliari sta preparando la nuova stagione. Il difensore rossoblù ha commentato il lavoro svolto finora e ha espresso fiducia in vista dei prossimi impegni, a partire dall’amichevole di sabato contro l’Ospitaletto. Un test importante per mettere alla prova la condizione fisica e l’intesa del gruppo.

Zappa ha sottolineato l’importanza di partire con il piede giusto e di sfruttare ogni occasione per crescere come squadra. Le sue parole, riportate da TuttoMercatoWeb, riflettono l’entusiasmo e la determinazione che si respira nel gruppo. Il Cagliari vuole farsi trovare pronto e Zappa è tra i protagonisti più motivati.

PRIMI GIORNI – «Il mister e i tanti ragazzi giovani portano tanto entusiasmo e voglia di fare. Io ho avuto il piacere di poter giocare insieme a mister Pisacane, so cosa ci può dare e siamo carichi e non vediamo l’ora di cominciare».

MISTER PISACANE – «Non so cosa possa cambiare rispetto al passato, ci ho lavorato pochi giorni e non saprei cosa dire; è molto preparato, si è visto subito dai primi giorni. Vogliamo mettere in pratica quelle che sono le sue richieste, ci aiuterà il fatti che conosce l’ambiente: ora non voglio fare paragoni con altri allenatori. C può dare una mano per cercare di trasmettere a tutti i nuovi cosa vuol dire giocare per il Cagliari».

OBIETTIVO PERSONALE – «A me piacerebbe fare qualche assist in più. Gol bella soddisfazione, ma li lascio fare a Deiola e agli attaccanti».

VOCI DI MERCATO – «Non ci penso. Sono molto legato al Cagliari, per me il Cagliari è casa mia. È tanti anni che sono qua e fin quando sarò qua, darò il 120% per questa maglia».

