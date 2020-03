Zinedine Zidane non parla del suo futuro: ecco le parole dell’allenatore del Real Madrid sulle voci che lo vorrebbero alla Juve

Zinedine Zidane ha parlato della sua situazione sulla panchina del Real Madrid, in conferenza stampa alla vigilia della gara con il Betis.

«Oggi sono allenatore del Real Madrid, ma domani può cambiare tutto. La Juventus o la Nazionale francese per il futuro? Non mi hanno chiamato. Io sto pensando solo al Real Madrid. Non so niente. Si dicono tante cose».