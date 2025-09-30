Villarreal Juve, Tudor in conferenza: «La squadra sta molto bene, ha fatto una grande prestazione tre giorni fa»

Villarreal Juve, Tudor in conferenza: le parole alla vigilia della 2ª giornata di Champions League 2025/26

Archiviati i due pareggi in campionato, la Juventus torna a concentrare le proprie energie sulla Champions League. Dopo il pirotecnico 4-4 all’esordio contro il Borussia Dortmund, i bianconeri affrontano la seconda sfida europea sul campo del Villarreal, all’Estadio de la Cerámica.

La vigilia Martedì 30 settembre, alle ore 19.15, Igor Tudor si presenta in conferenza stampa per introdurre il match e rispondere alle domande dei media, tracciando le linee guida in vista della delicata trasferta spagnola.

CONDIZIONI DELLA SQUADRA – «La squadra sta molto bene, ha fatto una grande prestazione tre giorni fa: seria, di livello. Domani si gioca la Champions, sono tutti vogliosi e motivati per fare una partita di alto livello».

YILDIZ STANCO? – «Gioca, non c’è nessuna stanchezza. Con l’Atalanta la squadra ha corso 122 chilometri, su alti livelli».

BREMER E THURAM – «Hanno problemini che non gli permettono di giocare ma dovrebbero farcela per il Milan».

I TRE ATTACCANTI – «Per tutti la Champions è un terreno ideale, vogliono giocare e sono tutti forti. Sono felice di averli, ci parlo, li devo coccolare e farli sentire importanti. Sono tutti e tre bravi ragazzi e giocatori forti, parlo con loro tutti i giorni e mi piace la loro mentalità, daranno una grande mano».

DIMENSIONE TECNICA IN CHAMPIONS – «È una valutazione di squadra e di giocatori ed è la cosa più importante che c’è. È difficile fare questa valutazione. Faccio fatica e non è il momento, però possiamo dire la nostra in Champions. Possiamo essere un osso duro per tutti, io sono contento della squadra che ho. Una risposta un po’ politica ma ci sta».

VILLARREAL – «Squadra di livello, poi giocano in casa e stanno facendo bene. Ci sono cose buone e meno buone come per noi, dobbiamo mettere le nostre buone in primo piano».

LEGGI LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA DI TUDOR SU JUVENTUSNEWS24