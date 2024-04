Congerton: «Ecco perché ho lasciato l'Atalanta. Su Hojlund...»

Le parole dell’ex dirigente dell’Atalanta Congerton su quello che è stato il suo addio alla squadra nerazzurra. Le dichiarazioni

Al Telegraph, l’ex dirigente dell’Atalanta Congerton ha voluto parlare del suo addio alla squadra nerazzurra.

«Rimanere all’Atalanta? La mia è stata una scelta personale: più di tre anni non sto con un club per una questione di stimoli. Sono stato messo in croce per avere preso un giocatore austriaco, classe 2003, che poi ho venduto per 85 milioni. Questa è l’Atalanta. È semplice. Sanno cosa sono. Si affidano all’accademia e allo scouting. Ho lavorato con grandi proprietari, da Percassi a Pagliuca: uomini d’affari che capiscono di calcio. Gasperini? Non è coinvolto nell’acquisto o nelle cessioni di nessuno dei giocatori. Quello che dice è che se vendi un giocatore devi assicurati che quello che porti sia migliore»