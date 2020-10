Come ogni venerdì ritorna l’appuntamento con i Consigli Fantacalcio sulla 5^ Giornata di Serie A che scatterà con l’anticipo tra Sassuolo e Torino e si chiuderà lunedì con l’attesa sfida tra Milan e Roma

Tra azzardi e sorprese, conferme o delusioni, ecco i nostri Consigli Fantacalcio su chi schierare, e chi magari no, nella 5^ Giornata di Serie A:

Sassuolo-Torino. Classifica e sensazioni alla mano, neroverdi da schierare in blocco, granata preferibilmente da tenere in ghiaccio. Djuricic quest’anno è in versione top-player ma, a parte i soliti noti, De Zerbi ha più volte dimostrato di saper pescare dalla panchina: occhio per esempio a Maxime Lopez, uno con l’assist facile. Sul fronte Torino, tenere fuori questo Belotti sarebbe delittuoso. Lasciare a riposo Rincon, Verdi o Rodriguez, forse, solo saggezza.

Atalanta-Sampdoria. Il Gasp promette ampio turnover e, allora, sfruttatelo anche voi: Sutalo piuttosto che Mojica potrebbero essere sorprese interessanti da schierare. Lammers, invece, ha già tutta l’aria di essere una certezza di talento. I blucerchiati arrivano con il morale alle stelle ma senza Candreva, uno tra i più in palla. Se mettere difensori contro gli orobici è sempre un enorme rischio, i vari Jankto, Damsgaard o Keita potrebbero avere gustosi spazi interessanti da attaccare.

Genoa-Inter. La sfida Covid per eccellenza di questo mese. Il Grifone ne sta uscendo, seppur lentamente e con molti dubbi sulla condizione atletica: Ghiglione può però vincere il duello con Perisic, mentre Pandev è il classico ex che contro le big sa come esaltarsi. In casa nerazzurra, Darmian è sembrato molto vivace in Champions: un suo bonus è assolutamente alla portata. Lautaro e Lukaku non potete mai tenerli fuori, vi costerebbe l’accusa di scarsa salute mentale.

Lazio-Bologna. A proposito di ex, De Silvestri potrebbe far male al pubblico che l’ha cresciuto, anche se, in generale, ipotizzare i rossoblù maramaldeggiare all’Olimpico appare fuori luogo. Soriano però, è talmente on fire che merita un conferma. In casa biancoceleste verosimile turnover: il probabile rientro di Marusic va premiato, Akpa-Akpro pare baciato dal dio del calcio, Muriqi è atteso dai primi gol italiani. Credeteci.

Cagliari-Crotone. Partita meno scontata di quanto potrebbe dire la ragione. Tra i sardi, Walukiewicz si sta dimostrando affidabile in difesa e pericoloso quando attacca, Nandez avanzato è d’obbligo, mentre Sottil può essere la rivelazione di giornata lì davanti. Tra i calabresi, occhi puntati su Messias che, dopo buone prestazioni in serie, potrebbe trovare la via della rete. Per il resto, c’è da remare…

Benevento-Napoli. Il derby campano ha pronostico pressoché chiuso, considerando anche la sete di rivalsa degli Azzurri dopo la pessima serata di Europa League. Nella squadra di Inzaghi, puntiamo 1 euro su un guizzo di Maggio e sulla conferma di un Caprari sempre pericoloso contro le grandi. Tra gli uomini di Gattuso, Lorenzo Insigne può vincere il derby di famiglia con Roberto, mentre attendersi un colpo da Fabian Ruiz non è reato.

Parma-Spezia. Non aspettiamoci una partita a suon di bonus, i portieri Sepe e Provedel potrebbero essere scelte interessanti. Tra i ducali è più giornata da Cornelius che da Gervinho, mentre tra Kucka, Kurtic e Cyprien qualcosa di valido potrebbe venir fuori. Spezzini molto rimaneggiati ancora una volta: Verde, Gyasi e Deiola gli uomini da tenere d’occhio.

Fiorentina-Udinese. Iachini si gioca la panchina con la formazione tipo, o quasi, a disposizione: Milenkovic sempre e comunque, Callejon da sfruttare, Castrovilli e Ribery intoccabili in gare come questa. Pronostico però non del tutto chiuso: i friulani si sono sbloccati, gli innesti di Pereyra e Deulofeu subito determinanti. In ottica contropiede, occhio al possibile centro di Lasagna.

Juventus-Verona. Morata può concludere al meglio la settimana di grazia e del suo compleanno, ma è altrettanto obbligatorio inserire anche Dybala nel vostro undici titolare. In difesa, buona scelta Demiral mentre a centrocampo i bianconeri continuano a non brillare eccessivamente. Cuadrado e Kulusevski? Sì, sempre. Gli scaligeri sono però osso durissimo per organizzazione e intensità: Faraoni può essere un fattore contro la ballerina fascia mancina della Juve.

Milan-Roma. La sfida più attesa della giornata arriva di lunedì: la capolista di Pioli affonda le sue radici nel dio Zlatan e nella freccia Theo, ma date fiducia anche alla brillantezza di Leao e Brahim Diaz. Giallorossi in difficoltà nel reparto arretrato con l’assenza certa di Mancini e quella probabile di Smalling: Kumbulla sarà il pilastro, ma la prova Ibra è complicata per chiunque. Mkhytarian e Pedro, però, hanno il colpo in canna per fare male tra le linee.