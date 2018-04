Conte “allontana” Allegri: «Non voglio lasciare il Chelsea»

Antonio Conte prova a allontanare le voci su un suo addio al Chelsea e, di fatto, anche su un possibile arrivo di Massimiliano Allegri dalla Juventus

Massimiliano Allegri al Chelsea? Non proprio, il livornese può rimanere alla Juventus. Lo conferma direttamente Antonio Conte, che sconfessa tutte le voci delle ultime ore. «Non voglio lasciare il Chelsea. L’unica cosa vera è che sono impegnato in questo club, ho un contratto qui, lavoro molto duramente e questa è l’unica verità, le altre situazioni sono poco reali» è quanto ha detto il tecnico del Chelsea oggi in conferenza stampa. Per lui si era mosso anche Gianluca Vialli, che aveva parlato di un addio da parte del tecnico salentino alla fine della stagione attuale.

Allegri è uno dei candidati per il posto di Antonio Conte ai Blues, ma non è il solo: Luis Enrique, al momento libero dopo l’esperienza al Barcellona è un concorrente importante, così come altri candidati in giro per l‘Europa. Secondo alcune fonti, pare che Allegri possa già aver detto addio alla Juventus e sia in cerca di nuove esperienze altrove, soprattutto all’estero. Al momento queste voci non corrispondono a verità, a maggior ragione dopo il chiarimento di Conte in conferenza stampa.