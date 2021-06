Conte spiega: «La mia rabbia viene dalle finali perse, ti rimangono dentro»

Antonio Conte ha parlato nel corso di un’intervista con Diletta Leotta su DAZN: questo un breve estratto

«Nella mia carriera, sia da calciatore che da allenatore, ho vinto ma anche perso tanto. Quando perdi alcune partite come la finale Mondiale, due finali di Champions su tre o un Europeo all’ultimo minuto, ti rimane dentro una cattiveria che è utile per non rivivere quel momento. Quindi fai di tutto per trasferire questo ai giocatori, che qualche volta hanno difficoltà a capire».