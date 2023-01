Conte: «Felice al Tottenham, rinnovo? Riguarda me e il club»

Le parole di Antonio Conte sul proprio futuro: «Il futuro riguarda me e la società, attualmente sono felice al Tottenham»

Antonio Conte, tecnico del Tottenham, ha parlato in conferenza stampa, toccando anche l’argomento futuro. Di seguito le sue parole.

MERCATO – «Non ho suggerito nulla. Capisco che il mio inglese non sia così buono e che non capiate il mio pensiero. Ho solo detto cosa stiamo facendo, qual è il progetto, il programma. Ma non ho suggerito nulla. Ho detto dove siamo e cosa stiamo facendo. Non suggerisco nulla. Il club conosce la situazione e ripeto: c’è un progetto e ho spiegato qual è».

FUTURO – «Questo riguarderà me e il club. Ora sono impegnato per questo club e per il Tottenham. C’è un progetto e devo cercare di costruire con il club e aiutarlo. Durante questo processo possono succedere mille cose. Il club può esonerare l’allenatore o possono esserci visioni diverse».

SE É FELICE – «Sono felice ma dico sempre di esserlo. Voglio stare qui, godermi il mio periodo al Tottenham. Mi piace come sto lavorando qui. È un club moderno, in cui è bello lavorare e ho un bel rapporto con i giocatori».