Conte: «Guai pensare alla Juve. Dobbiamo essere bravi con le rotazioni»

Antonio Conte ha parlato a Inter Tv alla vigilia della sfida di Europa League contro il Ludogorets. Le parole del tecnico nerazzurro.

SAMPDORIA – «Ci è dispiaciuto non poter giocare la gara contro la Samp, per il resto ci siamo allenati come sempre e abbiamo lavorato su situazioni sia fisiche che tattiche».

SOTTOVALUTARE IL LUDOGORETS – «Mi auguro che questo non accada, ho dei ragazzi intelligenti in squadra che sanno benissimo che domani la cosa primaria è andare agli ottavi di Europa League. Ogni partita nasconde delle insidie e lo sappiamo, dobbiamo entrare in campo con la giusta concentrazione e la giusta determinazione».

NOVITÀ FORMAZIONE – «Abbiamo una rosa di giocatori e cerchiamo di sfruttare tutti al meglio, anche perché come avevo già detto nella conferenza stampa di vigilia della gara di andata l’Europa League è una competizione che ti porta via tantissime energie fisiche e nervose. Dobbiamo essere bravi con le rotazioni e quando è possibile cercheremo di dare la possibilità a tutti di trovare la giusta condizione. Al tempo stesso non ci dobbiamo mai dimenticare dell’obiettivo qualificazione».

JUVENTUS – «Dobbiamo pensare solo alla partita di domani, sarebbe sbagliato concentrarci sulla gara contro la Juve. Quella di domani è la sfida più importante»