Conte: «Primi in classifica, che orgoglio!» – VIDEO

Conte, le parole del tecnico dell’Inter dopo la vittoria di ieri che ha permesso ai neroazzurri di superare la Juventus

Bella soddisfazione per l’Inter e per Antonio Conte che ieri grazie alla vittoria sulla Spal ha riconquistato il primo posto in classifica superando la Juventus. Eccole parole del tecnico in conferenza stampa.

«Il fatto che dopo dodici gare abbiamo 37 punti e siamo in testa alla classifica ci deve dare entusiasmo e rendere orgogliosi. Al tempo stesso l’entusiasmo non deve essere negativo perché ti porta ad essere presuntuoso e ti porta a pensare che sei più forte degli altri. Il fatto che noi abbiamo la possibilità di giocarci il passaggio in Champions ci deve dare ancora più stimoli e più voglia».