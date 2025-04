Conte Juve, Graziani non ha dubbi: «Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto ‘non parlare da qui alla fine’»

Conte Juve, Graziani non ha dubbi e consiglia al tecnico: «Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto ‘non parlare da qui alla fine’»

L’ex attaccante Ciccio Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli per parlare dell’attuale allenatore del Napoli accostato anche alla Juve, Antonio Conte.

PAROLE – «Sono state dette tante cose ad inizio d’anno da parte mia, alcune posso confermarle, altre non posso confermarle. Non rinnego niente, ma ti rendi conto di alcune situazioni e non mi sento di confermare tutto quello che ho detto. E’ stato chiaro anche il discorso di Kvara, dissi Napoli non doveva essere un club di passaggio, non vorrei passare per bugiardo su cose disattese.

In questi 8 mesi qui a Napoli ho capito che tante cose qui a Napoli non si possono fare. Se avessi potuto dare un consiglio ad Antonio gli avrei detto ‘non parlare da qui alla fine’. Se ha bisogno di dire qualcosa deve chiamare in privato il presidente ed invitarlo a cena».